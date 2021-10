Segundo o líder dos ‘leões’, existe “um grupo de 400 pessoas” que “continua a bloquear a gestão do clube”, com argumentos baseados no “insulto e ameaça”, motivo pelo qual sugeriu que a massa associativa reflita sobre “a participação que quer ter”.

“Esta é a noite ideal para os sócios do Sporting fazerem uma séria reflexão do que querem do clube e que participação querem ter. Sistematicamente, temos um grupo de 400 pessoas que se apresenta nas assembleias gerais e tem o seu sentido de voto, quer o Sporting seja campeão ou venha a ganhar a Liga dos Campeões. Estamos a falar de menos de 1% dos sócios votantes”, desabafou Frederico Varandas aos microfones da Sporting TV.

Nesse sentido, Varadas dirigiu-se aos restantes “99% dos sócios votantes” para questionar se querem que “uma minoria que se dirige sistematicamente à assembleia geral” continue a “bloquear a gestão do clube” ‘verde e branco’.

“É isto que temos e vamos cumprir os estatutos, mas acho que é altura de o Sporting e a sua grande massa associativa pensar o que quer para o clube e a participação que quer fazer”, concluiu Frederico Varandas.

Os sócios do Sporting reprovaram, em assembleia geral, os relatórios de gestão e contas de 2019/20 e 2020/21, assim como o orçamento para a época em curso, anunciou hoje o clube nos seus canais de informação.

As contas dos últimos dois exercícios e o orçamento para 2021/22 foram a votos na assembleia geral dos ‘leões’, realizada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde foram reprovadas por cerca de “750 associados, grosso modo”, segundo o presidente da mesa de assembleia geral, Rogério Alves.