O tenista norueguês Casper Ruud, recente vencedor do Estoril Open, foi hoje eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder em dois 'sets' com o alemão Jan-Lennard Struff.

Ruud, quarto classificado do ranking mundial e quarto cabeça de série do torneio monegasco em terra batida, foi batido por um jogador posicionado muito abaixo na hierarquia da ATP, em que ocupa o 100.º lugar, pelos parciais de 6-1 e 7-6 (8-6), após uma hora e 45 minutos de confronto. O norueguês, de 24 anos, finalista vencido em Roland Garros e nos Estados Unidos em 2022, interrompeu uma série de nove vitórias seguidas em terra batida, que lhe valeu a conquista dos torneios de Gstaad (Suíça), em julho de 2022, e do Estoril, na semana passada.