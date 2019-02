O Villarreal, adversário do Sporting nos dezasseis avos de final da Liga Europa de futebol, venceu hoje na receção ao Sevilha, assim como um ‘hat-trick’ de Feghouli e um golo de Belhanda garantiram hoje o triunfo por 4-1 do Galatasaray, adversário do Benfica na Liga Europa, no terreno do Kasimpasa.

Ao intervalo já o Villarreal se impunha por 2-0, graças aos golos de Álvaro, aos 20 minutos, e do camaronês Karl Ekambi, aos 45, tendo consolidado a vitória na segunda parte com o terceiro golo, marcado aos 86, por Alfonso. Com este triunfo, o Villarreal subiu ao 18º lugar, com 23 pontos, os mesmos o Rayo Vallecano (19.º), mas permanece na zona de despromoção, tendo como adversário mais próximo de alcançar o Celta de Vigo (17º), orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, com 24 pontos. O Sevilha, pelo qual o avançado português André Silva foi totalista, manteve o quarto lugar, com 37 pontos, mas tem agora o Getafe, quinto, a apenas um ponto de distância, e viu o FC Barcelona e o Atlético Madrid, primeiro e segundo classificados, distanciarem-se no topo da classificação, com 54 e 47 pontos, respetivamente. Galatasaray vence por 4-1 na Turquia antes de visitar o Benfica Um 'hat-trick' de Feghouli e um golo de Belhanda garantiram hoje o triunfo por 4-1 do Galatasaray, adversário do Benfica na Liga Europa, no terreno do Kasimpasa, em jogo da 22.ª jornada da liga turca de futebol. O Galatasaray, que há três dias foi derrotado em casa pelo Benfica por 2-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da competição europeia, mantém o segundo lugar da liga turca, a três pontos do líder, o Basaksehir, que tem um jogo a menos. Na próxima quinta-feira, a equipa turca visita o Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, para disputar o jogo da segunda mão.