Em Singapura a curva da pandemia estava plana e começou a crescer descontroladamente, batendo recordes de novos casos confirmados dia após dia. Assim, foi necessário sensibilizar a população para as medidas que visam evitar a propagação do novo coronavírus. Nesse sentido, o governo, recorrendo à Band of Doodlers (BOD), criou uma banda desenhada para transmitir informação. Surgiram então cinco super-heróis, sob o nome de "Virus Vanguard".

Contudo, as personagens não foram bem recebidas por todos, nomeadamente pelos adeptos de futebol do Liverpool. Em causa está um dos super-heróis, chamado Mawa Man, que nutre um "ódio profundo" pela equipa.

Mawa significa "Must Always Walk Alone" [Deves andar sempre sozinho, em tradução livre] e é uma referência ao hino do Liverpool, "You'll never walk alone" [Nunca vais andar sozinho]. Além disso, o super-herói tem um pássaro ao peito — símbolo do clube e da cidade, a criatura mitológica "Liver bird", semelhante a um corvo-marinho —, mas com uma linha na diagonal por cima, como que anulando a sua importância. Na fivela do cinto, Mawa Man tem ainda uma forquilha, semelhante à ostentada pelo diabo presente no símbolo do Manchester United, rival do Liverpool.

Na descrição do super-herói podia ler-se que este "despreza tudo no Liverpool, incluindo o lema You'll never walk alone" e que "o seu ódio pelo clube excede o seu amor pelo Manchester United". A publicação original já foi apagada.