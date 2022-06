“A Futebol Clube do Porto — Futebol, SAD, nos termos do artigo 29.º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain FC (PSG) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Vitor Ferreira pelo valor de 41,525MEuro (quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil euros)”, refere o documento.

Segundo os ‘dragões’, o FC Porto terá “encargos com serviços de intermediação de quatro milhões de euros”.

O clube francês também já confirmou a transferência, informando que o médio assinou um contrato de cinco temporadas, que o vai ligar ao campeão francês até 2027.

No PSG, o jogador de 22 anos vai ter como colegas de equipa os internacionais portugueses Danilo Pereira, também ex-FC Porto, e Nuno Mendes.

Esta época, o médio foi escolha habitual de Sérgio Conceição a caminho da conquista do campeonato e da Taça de Portugal, marcando quatro golos em 47 jogos disputados.

Antigo campeão da UEFA Youth League pelos ‘dragões’, Vítor Ferreira estreou-se na equipa principal do clube a que chegou em 2011 na época 2019/20, alinhando em 12 partidas de forma alternada com a equipa B.

Na época seguinte, foi emprestado ao Wolverhampton, marcando um golo em 22 partidas, e regressou para ser importante no esquema do campeão nacional, com as boas exibições a valerem-lhe a chamada à seleção ‘AA’.

Estreou-se em março pela equipa das ‘quinas’, ao entrar aos 90 minutos da vitória sobre a Macedónia do Norte (2-0), seguindo-se jogos, já em junho, para a Liga das Nações, nomeadamente a vitória frente à República Checa (2-0) e a derrota diante da Suíça (1-0).

O Paris Saint-Germain, liderado pelos ‘astros’ Messi, Neymar e Mbappé, foi campeão francês em 2021/22, mas acabou eliminado logo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, que viria a conquistar o troféu.