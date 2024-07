O acordo pelo atacante de 20 anos, que já treinou com o plantel vitoriano ao longo da última semana e marcou um golo no triunfo perante o Trofense, no sábado, em jogo particular (2-1), inclui uma cláusula de opção de compra do passe, à semelhança do primeiro empréstimo, detalham ainda os vimaranenses na nota publicada no sítio oficial.

Em vez de acionar a opção de compra inscrita na cedência que perdurou entre janeiro e maio de 2024, o Vitória garantiu novo empréstimo de um atacante que somou 419 minutos pelos minhotos, distribuídos por 14 jogos oficiais.

Vinculado ao Coritiba desde 2018, o atacante de 20 anos estreou-se no principal campeonato brasileiro em 16 de abril de 2023, numa derrota perante o Flamengo (3-0), e realizou mais 23 jogos numa prova em que a equipa do estado do Paraná, no sul do Brasil, foi 19.ª classificada e desceu ao segundo escalão.

Natural de Maceió, capital do estado de Alagoas, no nordeste do Brasil, Kaio César realizou cinco encontros pela seleção sub-23 ‘canarinha’ que venceu os Jogos Pan-Americanos em 2023.

O extremo é o sexto reforço dos vimaranenses para a época 2024/25, após a confirmação dos defesas João Teixeira Mendes, ex–FC Porto, e Óscar Rivas, ex–Alcorcón, de Espanha, dos médios Samu, ex–Vizela, e Marco Cruz, ex–Sporting, e do avançado Chucho Ramírez, contratado aos mexicanos do Morelia depois de uma época no Nacional, por empréstimo.