Vitória de Guimarães e Sporting de Braga enfrentam-se hoje no sempre ‘quente’ dérbi minhoto, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, com os vimaranenses a tentarem manter-se no grupo de perseguidores do líder Benfica.

Quinta classificada, com sete pontos, a equipa de João Henriques quer conquistar o triunfo para igualar novamente a pontuação de FC Porto e Sporting, respetivamente segundo e terceiro, a dois pontos dos ‘encarnados’ que só recebem o Belenenses SAD na segunda-feira, e prolongar o bom momento, após a vitória por 1-0 frente ao Boavista, no Bessa, na última ronda. Já o Sporting de Braga, que soma seis pontos e está na sexta posição, vai ao Estádio D. Afonso Henriques à procura do terceiro triunfo consecutivo e de deixar definitivamente para trás o mau começo da temporada. Ainda hoje, o Rio Ave joga na casa do Farense, lanterna-vermelha, o Marítimo em Moreira de Cónegos e o Boavista, com o treinador Vasco Seabra já ‘tremido’, em Famalicão. Programa e resultados da quinta jornada: - Sexta-feira, 23 out:

Tondela – Portimonense, 1-0 - Sábado, 24 out:

Nacional - Paços de Ferreira, 1-1

Santa Clara – Sporting, 1-2

FC Porto - Gil Vicente, 1-0 - Domingo, 25 out:

Farense - Rio Ave, 15:00

Moreirense – Marítimo, 15:00

Famalicão – Boavista, 17:30

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:00 - Segunda-feira, 26 out:

Benfica - Belenenses SAD, 20:15