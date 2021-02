No Jamor, a noite foi dos colombianos, com Mateo Cassierra a adiantar os locais, aos 31 minutos, e Óscar Estupiñán a responder, aos 38, de cabeça, na sequência de um livre ‘teleguiado’ de Ricardo Quaresma.

A formação minhota, que somou o sexto jogo consecutivo sem perder e permanece com um jogo em atraso, continua no sexto lugar, com 31 pontos, enquanto o Belenenses SAD saltou, à condição, para o 12.º posto, com 17.