O avançado recusou manter-se em campo aos 71 minutos do encontro que a sua equipa venceu por 2-1, tendo alegado que não aceitava continuar a ouvir insultos de cariz racista provenientes da bancada do Estádio D. Afonso Henriques, e o clube minhoto afirmou, em comunicado, que vai "averiguar" o caso.

"O Vitória Sport Clube vai averiguar o sucedido no decurso do jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, agindo com firmeza e consequência, em cooperação plena com as entidades judiciais competentes", lê-se na nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.

O clube frisou ainda, na mesma nota, que "não deixará de censurar toda e qualquer manifestação de violência, racismo ou intolerância", tendo defendido que tais situações só geram "mais violência, mais racismo e mais intolerância" e que a "gravidade" de tais assuntos "não se coaduna com qualquer desculpabilização legitimadora de comportamentos racistas ou discriminatórios".

O comunicado, publicado no seu site, acrescenta o Vitória não se revê "no comentário inapropriado" do Presidente da Assembleia Geral do clube a este propósito". Segundo o Jogo, José Antunes disse, na rede social Facebook, que "Marega devia ir ao psiquiatra".

Leia o comunicado na íntegra:

O VITÓRIA SPORT CLUBE, ciente da responsabilidade de uma instituição de utilidade pública com quase cem anos de história, não deixará de censurar toda e qualquer manifestação de violência, racismo ou intolerância. Daí nada se alcança, senão mais violência, mais racismo e mais intolerância.