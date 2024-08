Os minhotos somam seis vitórias em jogos oficiais, quatro dos quais nas pré-eliminatórias da Liga Conferência, com Floriana e com Zurique, e dois na I Liga, com Estoril Praia e Arouca, com um registo de 12 golos e nenhum sofrido.

Diante do Zrinjski, em jogo com início às 17:45, a equipa treinada por Rui Borges, na sua primeira época em Guimarães, discute a primeira mão do play off de acesso à terceira competição de clubes da UEFA.

A equipa do Zrinjski, vice-campeã da Liga da Bósnia em 2023/24, eliminou anteriormente os eslovenos do NK Bravo e os búlgaros do Botev Plovdiv, na segunda e terceira pré-eliminatórias, respetivamente.

O jogo de hoje, que terá arbitragem do grego Vassilis Fatias, antecede a segunda mão, agendada para 29 de agosto, em Mostar, sendo que o vencedor desta eliminatória apura-se para a Liga Conferência, algo que o Vitória de Guimarães falhou nas duas épocas anteriores.