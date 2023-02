Aos 22 minutos, Jota Silva marcou o golo que deu a terceira vitória consecutiva ao Vitória de Guimarães, que subiu ao quinto posto, de acesso às competições europeias, com 33 pontos, mais três do que o Casa Pia, que tem menos um jogo, e do que o Arouca.

O Portimonense, que sofreu a quarta derrota seguida no campeonato como visitante, mantém-se no 11.º lugar, com 23 pontos.