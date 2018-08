O Vitória de Guimarães causou hoje sensação, ao vencer em casa do FC Porto por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.

Brahimi, aos 37 minutos, e André Pereira, aos 43, num lance contestado pelo Vitória, mas que foi validado pelo vídeoárbitro, deram uma vantagem confortável de dois golos aos 'dragões' ainda antes do intervalo.

A reação vimaranense surgiu após o reatamento, tendo André André, aos 63, na conversão de uma grande penalidade, reduzido, Tozé igualou, aos 76, e Davidson, aos 87, virou por completo o resultado.

Com esta derrota, o FC Porto não tirou proveito do empate no dérbi entre Benfica e Sportinge e fica no terceiro posto com seis pontos, enquanto os vitorianos conseguiram os primeiros pontos e saltaram para o 11.º lugar com três.