Apesar de tudo, a equipa sadina ainda conseguiu um bom remate, por Nuno Valente, aos 33 minutos, mas que saiu à figura e sem dificuldades de maior para o guarda-redes bracarense.

O ‘nulo’ que se verificava ao intervalo no Estádio do Bonfim não escandalizava, apesar do sinal mais do Sporting de Braga.

Na etapa complementar, acentuou-se do domínio do Sporting de Braga, que remeteu a equipa sadina para o seu meio-campo e foi criando sucessivas oportunidades para se adiantar no marcador, mas a defensiva do Vitória, com maior ou menor dificuldade, ia retardando o golo bracarense, que parecia iminente.

Mas, sem merecer, foi o Vitória de Setúbal que acabou por surpreender a equipa bracarense, aos 75 minutos, com Hachadi a marcar um golo inesperado, após uma grande confusão na pequena área do Sporting de Braga, mas sem qualquer irregularidade.

O lance do golo começou com um cruzamento de Zequinha, que tinha entrado pouco antes para o lugar de Carlinhos, a que Mansilla correspondeu com o remate de cabeça para defesa incompleta de Matheus.

O marroquino Hachadi, que também tinha entrado para o lugar de Guedes, aproveitou a confusão que se gerou para fazer o primeiro golo sadino desta época e colocar o Vitória de Setúbal a vencer.

O Sporting de Braga ainda tentou responder, mas a equipa de Sá Pinto nunca conseguiu afinar a pontaria e foi esbanjando algumas oportunidades para chegar à igualdade.

O triunfo do Vitória de Setúbal premeia o acerto defensivo da equipa sadina e a boa prestação do guarda-redes Makaridze e penaliza a falta de eficácia dos bracarenses, de quem se esperava mais, frente a um Vitória de Setúbal com grandes limitações, compensadas com uma grande determinação.