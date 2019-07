Apesar de ter sentido problemas de motor nas primeiras voltas, Tiago Monteiro foi constantemente um dos mais rápidos em pista, chegando à liderança à passagem da terceira volta, quando o seu companheiro de equipa na KCMG, o húngaro Attila Tassi, começou a ficar sem potência no motor.

O português passou a ser pressionado pelo amigo Yvan Muller, que à quinta volta optou por fazer a ‘joker lap’ [versão mais lenta do circuito] obrigatória. Tiago Monteiro entrou na volta seguinte, garantindo a liderança por poucas décimas.

A partir daí, a vantagem foi aumentando, até chegar aos 2,295 segundos com que cortou a meta. Yann Ehrlacher foi o terceiro, a 2,647 segundos do português.

De fora ficou o argentino Esteban Guerrieri (Honda), líder do campeonato, com um furo.

Com estes resultados, Guerrieri mantém a liderança, com 231 pontos, mais 25 do que o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai), enquanto Tiago Monteiro subiu ao 18.º lugar, agora com 58 pontos.

A próxima prova realiza-se em Ningbo, na China, de 13 a 15 de setembro.