Ora, tínhamos então no Estádio D. Afonso Henriques uma versão inferior — “downgraded” se preferirem o anglicismo, “herabgestuft” se o vosso coração for germânico — do Eintracht, e isso rapidamente ficou patente. O problema é que, tal como aconteceu na Bélgica, o Vitória voltou a carregar e a marchar e a batalhar (e outros verbos bélicos que queiram aqui introduzir), mas não a marcar. E como sofreu, perdeu.

Fiel ao seu modelo de rotação de jogadores, Ivo Vieira mudou meia equipa depois do confronto com o Paços de Ferreira, se bem que foi um onze muito próximo daquele que se bateu com o Standard. Face a esse jogo, o capitão Pedro Henriques ocupou o lugar de Bondarenko e Marcus Edwards estreou-se a titular na posição que normalmente é de Rochinha.

Quanto ao Eintracht Frankfurt, se já não vinha a demonstrar estar na maior das suas forças, muita gente em Guimarães deve ter feito as suas rezas nas capelinhas ao saber que tanto o guarda-redes Kevin Trapp como o capitão Hasebe se lesionaram no mesmo lance durante o fim de semana.

Em campo, posicionaram-se duas equipas com modelos de jogo muito diferentes: os portugueses procurando gizar jogadas de ataque bem trabalhadas, os alemães fazendo uso da sua famosa intensidade para se lançar em raides à baliza contrária. Deste choque entre as ideias de Ivo Vieira e Adi Hutter, começou o madeirense por levar a melhor.

Apesar de haver muito poucas oportunidades de golo flagrantes de parte a parte — remates de longe do Vitória, um balão por cima da baliza do pé de André Silva — na primeira meia hora de jogo foram os vimaranenses a dominar o encontro, tendo em Lucas Evangelista o motor das suas jogadas e em Mikel Agu o para-choques que ia detendo o Eintracht Frankfurt.

créditos: MIGUEL RIOPA / AFP

Contudo, apesar do domínio, aos conquistadores faltou sempre o toque final, algo que já tinha ficado aparente na Bélgica. Boas triangulações? Sim. Movimentos sem bola a fazer desmarcações? Também. Aproveitamento dos espaços que os alemães iam deixando à retaguarda? Pois claro. Mas golos, senhores, é preciso golos, e isso nem Leo Bonatini, nem Marcus Edwards, nem Davidson conseguiram fazer.

Mas não é que não tenham ficado perto. Aos 16 minutos, naquela que foi uma das melhores jogadas do encontro, Marcus Edwards avançou para a área, temporizou e deixou para Sacko, que centrou rasteiro. A bola foi parar ao pé de Bonatini e o brasileiro atirou ao poste direito, tendo o esférico ressaltado para o lado esquerdo, tendo o seu conterrâneo Davidson atirado por cima.

Estes são os “e se’s” do futebol. Marcando, o Vitória, a jogar em casa, tinha excelentes oportunidades de controlar o jogo. Só que não, ocorreu o oposto. Depois de ameaçar com um remate de Durm, o Eintracht Frankfurt marcou mesmo aos 36 minutos, fruto do primeiro canto que obteve. Perante os seus colegas avançados (claramente desinspirados), foi N’Dicka — sim esse mesmo, o central que recebeu vermelho direto no jogo em que João Félix se mostrou à Europa com um hattrick — que saltou entre os centrais e elevou os alemães no marcador. O Vitória ainda tentou replicar essa fórmula num canto de que dispôs logo de seguida, mas a bola apenas penteou Agu e os vimaranenses foram para o intervalo a perder.

O @Eintracht adianta-se em Guimarães. Na sequência de um pontapé de canto, N'Dicka dá vantagem aos alemães na casa do @VitoriaSC1922. pic.twitter.com/eyAsuSR66k — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 3, 2019

No segundo tempo, os conquistadores voltaram a entrar com vontade de disputar a partida, mas quando não falhava o passe, era N’Dicka ou Hinteregger a limpar os lances. O Eintracht ia gerindo um jogo que o Vitória pecava em não abanar, já que Bonatini nunca mais registou um lance de registo depois do remate ao poste (tarda em justificar a contratação) e os extremos também estiveram em dia “não”.

E como um mal nunca vem só, quando Ivo Vieira se preparava para mudar o jogo, o lateral Sacko lesionou-se e uma das estrelas da equipa que vinha para dar força ao ataque, Rochinha, foi forçado à tarefa ingrata de defender à direita. Esse foi o princípio do fim para o Vitória, já que a equipa ficou desequilibrada defensivamente e sem folgo para atacar. Aliás, se os vimaranenses conseguiram disputar a partida taco-a-taco até ao fim, foi porque tiveram em Miguel Silva um guarda-redes destemido que parou dois golos feitos (de Kostic e de André Silva).

Já com a dupla de avançados Bruno Duarte (substituindo Bonatini) e André Pereira (que fez as vezes de Davidson) em campo — entrando Bas Dost por Gonçalo Paciência do lado dos alemães —, o Vitória ainda fez um forcing final, com o avançado brasileiro a estar próximo da igualdade, especialmente ao cair do pano, quando fez um grande remate que passou ao lado do poste. Sem sucesso.

Apesar de poder reclamar vitórias morais, a equipa de Guimarães continua sem pontuar na Liga Europa. Seguem-se dois duelos seguidos contra o Arsenal e, a bem da sua continuação na prova, é bom que os vimaranenses arranjem munições.

Bitaites e postas de pescada

O que é que é isso, ó meus?

Dói escrever isto, porque o Vitória de Guimarães devia mesmo ter vencido este embate. Num jogo onde a atuação global da equipa foi boa, os arquitetos da sua queda foram invariavelmente Tapsoba e Pedro Henrique. Bastou uma desatenção num canto para N’Dicka, enfiado entre os dois centrais vimaranenses, marcar o golo que ditou a derrota da equipa portuguesa.

Miguel Silva, a vantagem de ter duas pernas

É verdade que na última crónica europeia do Vitória de Guimarães, esta distinção também foi para guarda-redes, mas não, quem escreve estes textos não é um Buffon frustrado que acabou atrás duma secretária. Lucas Evangelista habilitar-se-ia a receber este troféu, não fosse o jovem guardião do Vitória ter feito um par de defesas fenomenais para manter os vimaranenses em jogo. Prova de que a conquista do lugar não foi obra do acaso, Miguel Silva deu o corpo às balas germânicas e saí com mazelas. Pena o seu esforço ter sido em vão.

Fica na retina o cheiro de bom futebol

Marcus Edwards tem tudo para ser craque, mas como tantos jovens jogadores tecnicamente dotados, perde-se em habilidades em vez de manter o jogo objetivo. Quando o fez, contudo, o Vitória quase marcou. O primeiro lance de grande perigo dos conquistadores aconteceu quando o inglês combinou com Sacko e este centrou rasteiro para Bonatini atirar ao poste.

Nem com dois pulmões chegava a essa bola

Não foi uma noite boa para os avançados vimaranenses, mas nem por isso foi melhor para Gonçalo Paciência e André Silva. Os portugueses na frente da turma germânica tiveram pouca bola e ainda menos oportunidades, mas o espelho dessa noite desinspirada foi quando André Silva tentou sair em contra ataque e levou a bola para fora de campo pela linha lateral, um flagelo que afeta milhões de aficionados de simuladores de futebol quando exageram no botão de corrida em vez de passar a bola.