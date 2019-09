Dois empates, duas derrotas, zero golos. Este era o registo do Vitória de Guimarães em terras belgas à entrada deste embate com o Standard Liège. Convidados a subir a Europa no âmbito da velhinha Taça UEFA, os vimaranenses nunca conseguiram arrancar mais do que um ponto nas suas deslocações.

Aos empates a zero em 1995/96 com o Standard Liège e em 1996/97 com o Anderlecht, os conquistadores somavam ainda uma derrota com o Beveren por 1-0 em 1987/88 (apesar de passarem a eliminatória nos penáltis) e com Oostende por 2-0 em 1975/76 — esta no âmbito da defunta Taça Intertoto.

O histórico, portanto, não era o mais animador, mas se havia oportunidade para contrariá-lo era esta. Apesar do mau arranque no campeonato — vinha de três empates e uma derrota até despachar o Aves por 5-1 na última jornada —, a equipa de Ivo Vieira estava a manter um registo europeu bem cintilante nesta época de 2019/20.

Com quatro vitórias e dois empates, 15 golos marcados e nenhum sofrido, o Vitória despachou os luxemburgueses do Jeunesse Esch, os letões do Ventspils e os romenos do FCSB (nova designação do velhinho Steaua de Bucareste) para aqui chegar, fazendo-o de forma absolutamente categórica.

Contudo, ao chegar às portas do Paraíso, os conquistadores viram-se antes perante o Purgatório. Apesar de todo o esforço, o Guimarães acabou por cair no (teoricamente) pior grupo das quatro equipas portuguesas — leia-se, o mais difícil —, com Arsenal, Eintracht Frankfurt e Standard Liege.

Perante todas as adversidades, estes últimos — outrora treinados pelo técnico dos seus mais ardentes rivais — mostravam-se ser a mais acessível forma de somar alguns pontos num grupo onde estes não seriam de todo abundantes.

Contudo, logo à partida para o encontro, este Standard Liège não se mostrava assim tão “standard” quanto isso. Atual líder do principal campeonato belga, com 15 pontos após sete jornadas, o clube tem como timoneiro Michel Preud’homme, símbolo não só da casa — com quem venceu um título belga em 2007/08 enquanto treinador, mais dois campeonatos, uma taça e duas supertaças belgas enquanto guarda-redes — mas sendo também referência máxima de quem, em Portugal, tem o coração vermelho e branco, tendo defendido as redes do Benfica durante cinco anos.