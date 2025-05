A Tekever, uma empresa portuguesa que desenvolve sistemas autónomos com inteligência artificial para a área da defesa, é oficialmente o mais recente unicórnio europeu. A confirmação chegou esta terça-feira em comunicado, com o anúncio de uma nova ronda de financiamento que valoriza a empresa acima de mil milhões de libras (cerca de 1,18 mil milhões de euros), elevando-a ao patamar dos unicórnios – empresas tecnológicas avaliadas em mais de mil milhões.

O valor da ronda não foi divulgado, mas sabe-se que foi subscrita integralmente pelos investidores já existentes – incluindo a Ventura Capital (que liderou a ronda), Baillie Gifford, o Fundo de Inovação da NATO (NIF), Iberis Capital e Crescent Cove.

Em simultâneo com o anúncio do financiamento, a empresa revelou o lançamento de um programa de desenvolvimento para o Reino Unido. Batizado como OVERMATCH, o plano prevê um investimento de 400 milhões de libras (aproximadamente 470 milhões de euros) ao longo de cinco anos, com o objetivo de transformar a indústria de defesa britânica.

Nos planos da empresa está a criação de mais de mil empregos altamente qualificados e expandir a produção da sua família de UAS (sistemas aéreos não tripulados, conhecidos como drones), incluindo os modelos AR3 e AR5. O programa OVERMATCH estrutura-se em quatro pilares: BUILD, NETWORK, SCALE e PARTNER.

Com o primeiro pilar, a empresa vai estabelecer Centros de Excelência para Autonomia no Reino Unido. Estes centros vão reunir academia, indústria e governo na busca por inovação na defesa. O segundo pilar, NETWORK, envolve a expansão de uma infraestrutura pan-europeia de testes e avaliação. Já o pilar SCALE promete entregar centros de produção de próxima geração, capazes de responder com rapidez e flexibilidade às exigências operacionais. Por fim, o pilar PARTNER reflete o compromisso da Tekever em fomentar um ecossistema inclusivo.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Drones já voaram na Ucrânia

De acordo com Ricardo Mendes, CEO da Tekever, “o futuro da Europa depende de mais do que apenas o aumento das despesas com defesa; precisamos de transformar a nossa base industrial e ser mais inteligentes nos investimentos. A experiência da Tekever na implementação de sistemas autónomos na Ucrânia mostrou-nos que o futuro da defesa tem mais que ver com agilidade do que qualquer outra coisa”.

Os sistemas da Tekever acumularam mais de 10.000 horas de voo em combate, em parceria com o Ministério da Defesa do Reino Unido e as forças ucranianas, contribuindo para a destruição de bens militares russos avaliados em mais de 3 mil milhões de libras – incluindo dois sistemas avançados de defesa aérea S-400 da Rússia.

John Ridge, Diretor de Adoção do Fundo de Inovação da NATO, não poupou elogios à empresa portuguesa. “As suas soluções de vigilância não tripuladas têm sido fundamentais para ajudar a Ucrânia a combater a agressão russa, inovando continuamente ao ritmo do conflito”, afirmou.

Chris Evdaimon, Gestor de Investimentos de Empresas Privadas na Baillie Gifford, também comentou que “o panorama global de defesa e segurança está a mudar rapidamente e a TEKEVER está bem posicionada para capturar as oportunidades emergentes neste setor”.

Um mercado em crescimento

O mercado de tecnologia de defesa tem atraído cada vez mais a atenção dos investidores. Segundo dados da Dealroom e do Fundo de Inovação da NATO, citados pela Sifted, houve um recorde de financiamento no setor de defesa, segurança e resiliência no último ano, atingindo 5,2 mil milhões de dólares em 2024.

Além da Tekever, outras startups europeias do setor também têm recebido financiamentos significativos. Também esta terça-feira, a startup alemã Quantum Systems anunciou uma ronda de financiamento de série C no valor de 160 milhões de euros, liderada pela britânica Balderton Capital. A empresa, com 10 anos de existência, constrói drones de uso duplo – para fins militares e comerciais.

Esta startup tem vários contratos governamentais com países como os EUA, Colômbia, Ucrânia, Austrália, Alemanha e Espanha. No ano passado, registou 115 milhões de euros em receitas.