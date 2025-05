O cantor porto-riquenho Bad Bunny vai atuar no Estádio da Luz no dia 26 de maio de próximo ano (2026). O anúncio oficial aconteceu um dia depois de o Benfica ter colocado uma história no Instagram com duas cadeiras de plástico junto ao seu estádio, numa alusão ao álbum 'DeBÍTiRARMáSFOToS' lançado no início de janeiro deste ano.

Paris, Marselha, Buenos Aires ou São Paulo foram algumas das cidades com estádios em que a mesma imagem apareceu.

O registo para a pré-venda de bilhetes já está aberto online. A pré-venda abre esta quinta-feira, 8 de maio, ao meio-dia. A venda oficial dos bilhetes acontece no dia seguinte, 9 de maio, sexta-feira.

Quanto custam os bilhetes?

Para já, os preços dos bilhetes para o concerto em Portugal ainda não foram divulgados. Em Barcelona, por exemplo, o valor das entradas varia entre os 83 euros e os 162 euros. Já os pacotes VIP podem custar entre 292 euros e os 615 euros.

Este concerto faz parte da tour “Debí Tirar Más Fotos”, que arranca ainda este ano a 21 de novembro, na República Dominicana. Depois de passar por outros países da América do Sul, vai também à Austrália, Japão e chega à Europa em maio.

O primeiro concerto será em Barcelona, dia 22, antes de chegar a Portugal no dia 26. Segue depois para Madrid, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.

Um espetáculo adiado pela Pandemia

A estreia do músico em Portugal chegou a estar anunciada para 2020, nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por não acontecer devido à pandemia da Covid-19.

Lançado no início do mês de janeiro, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" é já considerado um candidato a "Álbum do Ano" de 2025. Este é o sexto álbum de estúdio e marca um regresso às raízes do artista de Porto Rico.