Entre as 15h30 e as 20h00, o evento conta com a presença de cerca de 50 produtores nacionais, oferecendo ao público um programa diversificado que inclui provas de vinhos, showcookings, e animação musical.

O destaque vai para os showcookings com chefs e sommeliers reconhecidos, como Sónia Ramos, Luís Mourão, Jorge Zacarias, João Gonçalves, Guilherme Mollering, entre outros, que irão apresentar receitas originais harmonizadas com vinhos da marca “Banda D’Além”.

No dia 11, as propostas gastronómicas incluem iguarias como sopa de marisco, doces regionais, tiborna de bacalhau e carnes gourmet em bolo do caco, com curadoria dos sommeliers Augusto Brumatti e Pedro Durand, refere a organização em comunicado enviado ao SAPO24.

O programa completo pode ser consultado aqui e os bilhetes já estão à venda aqui. A entrada para os diferentes dias custa 8 euros.