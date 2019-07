Ricardo Sá Pinto é a escolha da direção do Sporting de Braga para suceder a Abel Ferreira deixou esta semana o estádio AXA para treinar o PAOK, atual campeão grego. O treinador português assina por duas temporadas com os arsenalistas.

Juntamente com Sá Pinto chegam a Braga os treinadores adjuntos Rui Mota, Guilherme Gomes e César Campos. no clube mantém-se o treinador de guarda-redes Jorge Vital.

No site do Sporting de Braga, o clube recorda o trajeto do novo treinador que começou a carreira nos sub-19 do Sporting CP, onde conquistou um título, "sendo posteriormente promovido à equipa principal, que conduziu até às meias-finais da UEFA Europa League. Orientou ainda o Estrela Vermelha, o OFI Creta, o Atromitos, o Belenenses (que apurou para a fase de grupos da UEFA Europa League), o Al Fateh, o Standard Liège e o Légia de Varsóvia. Ao serviço do Standard, venceu a Taça da Bélgica em 2017/18".