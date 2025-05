O momento aconteceu durante a última Congregação Geral dos cardeais, na Sala do Sínodo, na presença do camerlengo e do Colégio Cardinalício.

O rito, previsto no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, marca assim o fim do pontificado do Papa Francisco.

Habitualmente, a destruição acontece logo após a morte do pontífice. A Santa Sé não deu justificações para o atraso, já que o Papa Francisco morreu a 21 de abril e só hoje estes objetos foram anulados.