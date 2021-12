“O Vitória Sport Clube informa que os jogadores da equipa principal de futebol Ricardo Quaresma, Gui e Marcus Edwards tiveram deteções positivas ao SARS-CoV-2, encontrando-se em isolamento e a cumprir o estabelecido no plano de contingência. Os resultados foram obtidos por testes antigénio e confirmados por testes PCR”, refere a nota publicada pelos vimaranenses no sítio oficial.

O trio está assim indisponível para o próximo jogo oficial do Vitória, frente ao Boavista, a partir das 19:00 de quarta-feira, para a 16.ª jornada do campeonato, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.