Na luta pelo pódio, a etapa rainha, repleta de exigentes escaladas, teve menos ataques dos mais fortes do que seria de supor, apostando mais no controlo mútuo do que em surpreender, facto aproveitado por Dunbar, que já tinha ganho a 11.ª etapa, para se impor novamente, no final de contagem de montanha de primeira categoria.

Os 172 quilómetros entre Villarcayo e Picón Blanco foram completados pelo irlandês em 04.38,37 horas, seguido do espanhol Enric Mas (Movistar), a somente sete segundos, e Roglic, que fechou o pódio, a 10 segundos

“Estou tão orgulhoso. Os últimos metros foram terrivelmente difíceis. Vivi tantos contratempos durante a minha carreira que hoje aproveito plenamente este sucesso”, regozijou-se o ciclista de 28 anos, após cortar a meta.

O australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), líder entre a sexta e a 19.ª etapa, teve um dos seus melhores desempenhos de montanha e foi sexto, a 14 segundos, contudo, a bonificação de Mas, pelo segundo lugar, fazem com que o espanhol se aproximasse até nove segundos, pelo que domingo se antevê uma luta interessante no contrarrelógio pelo segundo da geral.

Na quarta posição, o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), que hoje foi quarto, a 12 segundos, está a 49 segundos do pódio, pelo que dificilmente se imiscuirá nessa luta.

Roglic comanda com 02.02 minutos para O’Connor e 02.11 para Mas, enquanto Carapaz está a 03.00 e o francês David Gaudu (Groupama — FDJ) a 04.48.

Roglic, vencedor da Vuelta em 2019, 2020 e 2021, prepara-se para igualar o espanhol Roberto Heras, que é recordista na competição, após impor-se nas edições de 2000, 2003, 2004 e 2005.

A tirada resolveu o prémio da montanha a favor do australiano Jay Vine (UAE Emirates), que hoje conseguiu atingir os 78 pontos, ultrapassando e ficando com mais dois do que o espanhol seu colega de equipa Marc Soler.

O português Nelson Oliveira (Movistar) foi 43.º, a 19.17, subindo um lugar, a 75.º, a 03:10.53.

O pódio da 79.ª edição da Vuelta, que arrancou de Lisboa para três etapas em solo português, vai ficar decidido no domingo, na derradeira tirada, um contrarrelógio individual em Madrid, de 24,6 quilómetros.