Com efeito, as três cidades portuguesas que constavam do itinerário da Vuelta – Porto, Matosinhos e Viseu – foram substituídas por outras, espanholas, devido à situação excecional causada pela covid-19, na sequência de uma decisão conjunta dos municípios destas três cidades lusas e da empresa organizadora da prova, a Unipublic.

As duas etapas que passavam por território português, a 15.ª e a 16.ª, foram substituídas por outras duas, a primeira das quais sairá de Mos, em Pontevedra, e já não terminará no Porto, como estava inicialmente projetado, mas sim em Puebla de Sanabria, em Zamora, e a segunda, em vez de partir de Viseu, arranca de Salamanca, com chegada a Ciudad Rodrigo, em Salamanca.

A Volta à Espanha parte de Irún, no dia 20 de outubro, com uma etapa em linha com a meta no Alto de Arrate, e termina em Madrid, a 08 de novembro.

Em dezembro de 2019, antes do surto da covid-19, a organização espanhola da prova anunciou que, 23 anos depois, a Vuelta regressaria a Portugal, em duas etapas, uma com partida em Mos, na Galiza, atravessando o Minho para terminar na Avenida Montevideu, junto ao mar, numa organização conjunta entre Matosinhos e o Porto, e outra, no dia seguinte, que começaria em Viseu, passaria pela Guarda e finalizaria em Ciudad Rodrigo, já em território espanhol.