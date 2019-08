João Rodrigues disse, no entanto, que “gostava de sair o mais rápido possível”, mas mostrou-se satisfeito com a por representar o W52-FC Porto.

“Não estou com pressa de sair, estamos no segundo escalão do ciclismo, estou na melhor equipa em Portugal, uma equipa que me acarinha bastante, que gosta de mim e quer que eu esteja lá, sinto-me em casa e em família, e enquanto eu for acarinhado e eles quiserem que me mantenha lá, vou continuar”, contrapôs.

Entretanto, João Rodrigues vai seguir a mesma estratégia que o trouxe até ao triunfo na Volta, apostado em “evoluir nos pontos mais fracos” e “tentar sempre aprender com os mais velhos”.

“É o que tenho feito até agora, até agora as coisas têm dado certo, eles têm-me dado bons concelhos, e quero continuar assim”, afirmou, depois de receber das mão do presidente da Câmara de Tavira, Jorge Botelho, uma placa comemorativa por se ter tornado no “primeiro ciclista tavirense a vencer a Volta a Portugal”, justificou o autarca.

Jorge Botelho elogiou o percurso de João Rodrigues “desde amador até profissional” no Clube de Ciclismo de Tavira, onde se formou, e expressou todo “o orgulho que o concelho, com forte ligação ao ciclismo, sentiu” com este triunfo.

“Em Tavira, o ciclismo é desporto rei, e o João Rodrigues é merecedor desta homenagem”, disse ainda o autarca durante a homenagem ao ciclista, que contou com a participação de família, amigos e antigos treinadores e companheiros e na qual se fez acompanhar pelos seus principais aliados nesta Volta a Portugal, os colegas de equipa Samuel Caldeira e Ricardo Mestre.

João Rodrigues agradeceu o reconhecimento que lhe foi atribuído e destacou o contributo do Clube de Cislismo de Tavira para a sua “formação como ciclista e homem”, depois de um interregno que o levou ao futebol e que o fez “regressar, em boa hora, ao ciclismo”.