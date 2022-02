O contrarrelógio supersónico de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), que percorreu os 32,2 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira em 37.49 minutos, a uma média de 51,089 km/h, ‘eliminou’ 13 ciclistas, que chegaram fora de controlo, fixado em mais 25% do que o tempo do vencedor.

“Devido às condições climatéricas adversas (ventos fortes), o colégio de comissários decidiu repescar os corredores […]. Aos corredores repescados a quem foi dada uma segunda chance pelo presidente do colégio de comissários serão retirados todos os pontos de todas as classificações secundárias”, pode ler-se no comunicado referente à quarta etapa.

Todos os ciclistas ‘repescados’ pertencem a equipas portuguesas, com Rúben Simão (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) a ter sido o que mais perto ficou do limite do controlo, na 141.ª posição, a 09.27 minutos de Evenepoel, enquanto Rafael Silva foi o último da etapa, a longínquos 11.11 minutos do jovem belga.

O vencedor da ‘Algarvia’ em 2020 colocou-se hoje em excelente posição para voltar a conquistar a prova, depois de cumprir o ‘crono’ em 37.49 minutos, gastando menos 58 segundos do que o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), bicampeão europeu da especialidade, e 01.06 minutos do que o britânico Ethan Hayter (INEOS).

Na geral, Evenepoel tem 01.06 minutos de avanço sobre Hayter e 01.25 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).