Desta vez, no entanto, não se trata de pôr os sete barcos a voar na água após o “refit” (aperfeiçoamento). No regresso “ao ninho”, neste antigo espaço de venda de peixe que virou um autêntico estaleiro naval a ordem foi agora para “desmontar” as embarcações e tudo o que as compõem, velas, cabos e mastros e “arrumar” todo o material em contentores, descreve o antigo velejador australiano que depois de ter dar voltas ao mundo de barco, agora, gira pelo globo por terra.

“É um loop de 2 anos, dos barcos e dos contentores. Um regresso ao local onde tudo começou”, recorda Neil Cox, responsável do estaleiro de Lisboa ao serviço da VOR em declarações ao SAPO24 . Elogia as instalações “fantásticas” do Porto de Lisboa ao mesmo tempo que recua à chegada dos barcos à Doca de Pedrouços, após terem completado a edição 2014-2015. “Foram 9 meses para colocá-los a competir na edição que agora terminou”, relembra o chefe máximo do estaleiro.

“O previsto é deixar todo o material arrumado e tudo catalogado, até ao dia 15 de agosto, numa sequência que seja fácil aceder, por exemplo, ao contentor 45, conforme acordado com o Porto de Lisboa”, sintetiza Rodrigo Moreira Rato, responsável de comunicação da Volvo Ocean Race. “Os barcos vão ser “envelopados” e fechados. Ficam em 136 contentores da VOR”, enumera. Ficará tudo numa “zona entre a fundação Champalimaud e a Doca Pesca de Pedrouços”, descreve.

Uma regata com impacto nas dormidas e na empregabilidade



“Após estes sete anos deste primeiro ciclo da Volvo Ocean Race (passagem por Lisboa), por vezes com falhas da organização, mas sempre que as coisas foram muito claras e explicadas, o Porto de Lisboa sempre funcionou como uma solução e não como uma barreira ou problema”, frisa. “As organizações internacionais, por vezes, esquecem-se das particularidades de cada país...”, atira Moreira Rato.

Sobre as negociações e relações com o Porto de Lisboa, “um espaço nobre da cidade”, estas foram “tensas e fáceis”, recorda. “A Administração do Porto de Lisboa (APL) defende, e bem, os seus interesses e aquilo para que está mandatada e nós (VOR) procuramos encontrar soluções que se adaptassem às nossas necessidades”, acrescenta Rodrigo Moreira Rato.

Agora, quando estão a poucos dias de garantir o estacionamento das embarcações e a entrega de todo o material que ficará à guarda do Porto de Lisboa, Neil Cox recorda, com saudade, os “12 meses” em permanência em Lisboa juntamente com “28 pessoas a dormirem”, as “famílias” que se “mudaram” e “os miúdos que andaram nas escolas”, numa clara “integração na comunidade e na cidade”.

Rodrigo Moreira Rato acrescenta outros dados que se retiram desta ligação com a cidade. “O Boatyard de Lisboa representou, sem o evento, metade das dormidas do Web Summit — só que espalhado pelo tempo”. Mas não só. Arrepiando caminho para as questões de empregabilidade, deixa claro que “agrada ver pessoas que estiveram aqui no estaleiro, alguns que vieram como aprendizes, a serem contratadas por empresas portuguesas líderes que também colaboraram com o estaleiro”.

Em relação à próxima edição, prevista para 2021, nas “comemorações do ano de Magalhães”, Lisboa “começou a negociar (que a rota passe pela capital portuguesa) desde que os barcos partiram” de Pedrouços. “Há essa vontade. Da prova e dos players portugueses”, sublinha. “Lisboa, que será Capital Europeia do Desporto nesse ano, precisa de grandes eventos. Seja da Volvo Ocean Race (ou como se vier a chamar), seja da Web Summit”, atira. “Vamos ver o que acontece. Esta regata oceânica quer cá ficar. Tem impacto económico e é um casamento feliz”, resume Moreira Rato.