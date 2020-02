O Chelsea, quarto classificado, empatou 2-2 na deslocação a Bournemouth, contando com um ‘inspirado’ Marcos Alonso, que inaugurou o marcador, aos 33 minutos, e ainda impediu a derrota dos ‘blues’, aos 85, depois de Jefferson Lerma, aos 54, e Joshua King, aos 57, terem operado a reviravolta dos ‘cherries’.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos da liga inglesa, o Chelsea, com 45 pontos, pode permitir a aproximação do Manchester United, caso os ‘red devils’, quintos colocados, com 41, vençam no reduto do Everton, no domingo.

O Crystal Palace alcançou a segunda vitória seguida na prova, no terreno do Brighton, por 1-0, graças ao golo do ganês Jordan Ayew, enquanto Newcastle e Burnley não desfizeram o ‘nulo’.

O West Ham colocou fim a uma série de sete partidas sem triunfos, ao impor-se por 3-1 na receção ao Southampton. Jarrod Bowen, Sebastien Haller e Michail Antonio anotaram os tentos dos ‘hammers’, e Michael Obafemi marcou para os ‘saints’.