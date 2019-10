Wendel, do Sporting, e Rodrigo Freitas e Lucas Fernandes, ambos do Portimonense, foram hoje convocados por André Jardine para a seleção olímpica de futebol do Brasil.

Os três futebolistas que alinham na I Liga portuguesa integram uma lista de 23 convocados para o Torneio de Tenerife, em Espanha, que se vai disputar em novembro. Esta é a última convocatória antes do Pré-Olímpico da Colômbia, prova que decorrerá entre janeiro e fevereiro de 2020 e que vai dar duas vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020. Além do Brasil, o Torneio de Tenerife terá a presença de Estados Unidos, Argentina e Chile. Os ‘canarinhos’ vão defrontar os norte-americanos na meia-final, disputando depois o jogo de terceiro e quarto lugar, em caso de derrota, ou a final, se vencerem os Estados Unidos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.