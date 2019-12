“É com grande deceção que tomamos esta decisão. Manuel (Pellegrini) é um cavalheiro e foi um prazer trabalhar com alguém da sua envergadura”, escreveu o presidente do West Ham, David Sullivan, no comunicado da rescisão com o técnico.

Sullivan acrescentou, no entanto, que “ficou evidente que era necessária uma alteração para recolocar o clube na corrida para as ambições para esta época”.

Manuel Pellegrini, ex-treinador do River Plate, do Real Madrid e do Manchester City, que levou ao título em 2014, é o sexto treinador a ‘cair’ na edição 2019/20 da ‘Premier League, sendo que comandava os ‘hamers’ desde 2018.

As ambições do clube para a presente temporada apontavam para o ‘top 6’, mas, volvidas 20 rondas, o West Ham segue no 17.º lugar, com 19 pontos, sendo a primeira equipa acima da ‘linha de água’.