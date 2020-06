Minutos depois do início da partida da 30ª jornada da Liga inglesa de futebol em Manchester, e já depois de os jogadores das duas equipas e os árbitros terem colocado os joelhos no chão num gesto de solidariedade para com o movimento ‘Black Lives Matter', o avião deu várias voltas no céu, exibindo o ‘slogan' ‘White Lives Mater Burnley' (‘Vidas de brancos contam, Burnley’) antes de se afastar.

O clube reagiu de imediato através de um comunicado, no qual condenou "veementemente" aquela ação e os seus responsáveis.

"Isto não representa de maneira algum os valores do Burnley e cooperaremos com as autoridades para identificar os responsáveis e tomar as medidas apropriadas. Queremos deixar claro que os responsáveis por este ato não são bem-vindos ao Turf Moor [estádio do clube]", vincou.

O ‘slogan’ ‘White Lives Matter’ tem sido usado por grupos de extrema-direita que se opõem ao movimento ‘Black Lives Matter', que ganhou expressão após a morte do afro-americano George Floyd.