A estratégia, hoje anunciada, será disponibilizada “a federações que necessitem de financiamento de emergência de forma imediata, sujeito ao cumprimento de critérios apropriados”.

Está desenhada para apoiar “o maior número possível” de entidades, num momento em que a Federação de Râguebi da Austrália enfrenta perdas estimadas de 70 milhões de euros, com três quartos do ‘staff’ em ‘lay-off’.

Na Nova Zelândia, os All Blacks aceitaram que metade do salário fosse congelado, uma verba próxima dos 14 milhões de euros, até ao final de 2020, enquanto jogadores do País de Gales e Escócia também aceitaram cortes.

Outra questão em cima da mesa prende-se com a calendarização internacional até ao final do ano, com provas como o Torneio das Seis Nações, o que pode levar a uma ‘revolução’ do calendário a curto prazo.