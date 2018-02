Campeões da Europa e do mundo estão entre os mais de 1.000 atletas da XII Maia International Acro Cup, o maior evento mundial de ginástica acrobática, que vai decorrer na cidade nortenha de 1 a 4 de março.

O Complexo de Ginástica da Maia será palco igualmente de uma etapa da Taça do Mundo, o VII Maia Acro FIG World Cup, igualmente organizada pelo Acro Clube da Maia e pela Federação de Ginástica de Portugal, com o apoio da autarquia.

“Trata-se, por isso, do maior torneio gímnico jamais realizado em Portugal e da maior prova de ginástica acrobática alguma vez realizada a nível mundial”, assegura o clube, em comunicado enviado à agência Lusa.

Em conjunto, as duas competições acolhem 66 delegações oriundas de 19 países, representativos dos cinco continentes, com destaque para as amplas seleções da Grã-Bretanha, Canadá e Austrália, bem como para a estreia internacional de uma delegação de Cabo Verde.

A Taça do Mundo contará com 34 pares, sendo que Portugal apresenta uma equipa completa com par feminino, par misto, trio feminino e quadra masculina, esta do Acro Clube da Maia.