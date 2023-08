De acordo com o Everton, o jogador de 19 anos assinou um contrato por quatro temporadas e vai ficar ligado ao clube até junho de 2027.

Chermiti fez quase toda a formação no Sporting e foi lançado na equipa principal dos ‘leões’ durante a última temporada, tendo somado 22 jogos e marcado três golos.

Os contornos do negócio não foram revelados, mas, de acordo a imprensa desportiva, o Everton terá pagado cerca de 15 milhões de euros (ME) – mais cinco ME em variáveis – pela contratação do jogador nascido no Porto e que vem de uma família de origem tunisina.

O Everton terminou a época 2022/23 no 17.º lugar da Premier League e apenas se salvou da despromoção na última jornada da prova.