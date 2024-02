A dupla esteve ausente da sessão matinal conduzida por Sérgio Conceição no Olival, no dia seguinte ao empate ‘azul e branco’ na visita ao Gil Vicente (1-1), para a 23.ª jornada.

Substituído aos 89 minutos desse jogo, Pepê trabalhou no ginásio e juntou-se a Gonçalo Ribeiro, Marcano, Taremi e Zaidu no boletim clínico, no arranque da preparação do duelo com o Santa Clara, dos quartos de final da Taça de Portugal, que será reatado na quinta-feira, após ter sido suspenso em 07 de fevereiro à passagem dos 27 minutos, atendendo às más condições do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Já Zaidu foi submetido a uma intervenção cirúrgica, que decorreu sem intercorrências no Hospital de São Francisco do Porto, sob supervisão de José Carlos Noronha, de forma a corrigir uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo sofrida durante a receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (2-0), da 22.ª ronda da I Liga.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da competição, com 19 troféus, e atual detentor do cetro, visitará o Santa Clara, líder destacado da II Liga, na quinta-feira, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, num duelo dos ‘quartos’ da Taça de Portugal arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.