"Somos a 22.ª marca internacional e temos a ambição de atingir o top-10 mundial [de marcas de café]", anunciou Rui Miguel Nabeiro durante o evento anual de apresentação das inovações do Grupo Nabeiro – Delta Cafés.

Em paralelo a este desiderato, "continuamos a expansão e diversificação [de negócios] inspirados pela marca de origem: o café", acrescentou.

O objetivo de entrada da Delta no restrito grupo líder a nível planetário, as 10 maiores marcas mundiais, é acompanhado pela "ambição de diversificar" nas diversas áreas de negócio, diversificação "alimentada pela vontade de inovar", de acordo com o CEO do Grupo Nabeiro – Delta Cafés.

Nesse caminho, de fora para dentro, através da Delta Ventures, a aceleradora e incubadora de startups, Rui Miguel Nabeiro explicou que "abrimos as portas aos gelados Swee", uma startup portuguesa de gelados vegan e sem açúcar que já entrou no Texas, entre outras novidades apresentadas no LX-Factory, em Lisboa.

O Grupo Nabeiro estendeu ainda a passadeira do investimento e participação "na Yogan, uma bebida vegetal de aveia", disponível no mercado no último trimestre.

As duas propostas externas são acompanhadas por dois produtos feitos em casa, criados no programa de inovação interno: a "OOTIE, the Real Smoothie", a nova proposta de bebida on the go e "os unboring snacks by gampo".

A sorte ao preço de um café e os novos flavours

Foi também apresentada a Delta House, um agregador de todas as marcas do Grupo (onde se inclui as agora anunciadas) presente "em 5 continentes, em mais de 40 países" e cujo objetivo passa por "assumir-se como uma referência na distribuição de produtos alimentares", anotou.

No campo das novidades apresentadas na manhã do dia da inovação, o responsável máximo do grupo português com sede em Campo Maior, Alentejo, anunciou ainda um passo ambicioso no mundo dos prémios.

"É a maior ação promocional de sempre da Delta: o Café da Sorte", apresentou e explicou. "Basta consumir um café das nossas marcas e utilizar o código da fatura na app. Mais fácil do que isto é impossível", garantiu Rui Miguel Nabeiro que deixou ainda os primeiros números. "Já tínhamos 20 mil aderentes esta manhã".

E depois de "10 milhões de copos vendidos", a Go Chill, "a primeira inovação da casa" presente em "quatro países", vem aí o "sétimo sabor, o novo cookies and cream", detalhou.

Rui Miguel Nabeiro despertou os sentidos com a gama Flavours (aromas) que entram no mercado em setembro: Delta Q Baunilha, Delta Q Caramelo e Delta Q Frutos Silvestres e Espumante, "três cafés que sabem a sobremesa", descreveu, além dos Delta Cafés Super Blends, café solúvel e da nova biocápsula.

Por fim, o CEO do Grupo Nabeiro – Delta Cafés deixou a nota que a nova máquina Delta Q ICONIQ, "máquina que virou o mundo do café ao contrário há 17 anos", fará parte do novo portfólio a apresentar este ano.

