“A ação inspetiva envolveu 271 inspetores do trabalho e permitiu fiscalizar mais de 1.260 empresas, abrangendo mais de 67 mil trabalhadores, tendo incidido em particular sobre condições de segurança e saúde no trabalho, despedimentos ilícitos e cessação abusiva de contratos não permanentes, falta de pagamento de retribuição, desregulação na organização e duração dos tempos de trabalho e imposição do gozo de férias”, indica o ministério.

Segundo a mesma fonte, a ação nacional teve particular incidência em Lisboa (40%) e Norte (34%), regiões que concentram mais de 68% do trabalho por conta de outrem.

Apesar de ser dirigida a todos os setores de atividade, a ação teve particular foco na indústria transformadora (21%), alojamento, restauração e similares (16%), comércio (14%), atividades administrativas e dos serviços de apoio (12%) e construção (11%), setores que, no conjunto, representam cerca de dois terços do emprego por conta de outrem em Portugal.

Entre 22 e 27 de maio, a ACT realizou uma outra ação inspetiva nacional “para verificar as condições de segurança e saúde de setores que retomaram a atividade no âmbito do plano de desconfinamento aprovado pelo Governo, e em explorações agrícolas com forte recurso a trabalhadores estrangeiros, dada a particular vulnerabilidade a que estes trabalhadores estão expostos”, pode ler-se no documento.

O ministério realça que, desde o início de março, a ACT iniciou cerca de 5.500 processos inspetivos e fez mais de 2.500 visitas inspetivas, abrangendo mais de 4.350 empresas e mais de 150 mil trabalhadores.

Neste momento a ACT conta com 485 inspetores em funções, “o número mais alto desde a sua criação, em 2006″, sublinha ainda o ministério de Ana Mendes Godinho.

A tutela lembra que o quadro inspetivo da ACT “deverá ser reforçado no curto prazo, tendo em conta que estão em curso processos de mobilidade para cerca de 30 novos inspetores, cuja entrada se prevê poder ocorrer entre os meses de junho e julho”.