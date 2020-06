Em declarações aos jornalistas no final de uma visita da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, Fernando Figueiredo explicou que 70% do negócio da UDACA é feito no mercado internacional.

“Depende muito de como estão os mercados internacionais, fundamentalmente dois mercados que nos afetaram bastante: a China e o Brasil”, frisou.

No que respeita à China, as encomendas pararam devido à covid-19 e a UDACA também parou.

“Felizmente, já recebemos uma encomenda e as coisas estão a correr bem”, contou o responsável.

Relativamente ao Brasil, Fernando Figueiredo considerou que a situação é mais complicada, quer por causa do momento crítico da pandemia que ainda vive, quer pelo “excesso de ‘stocks’ de países próximos”, como o Chile e a Argentina.

“Exportavam fundamentalmente para a China, o que fez com que eles entrassem no mercado brasileiro a preços muito mais baixos. Isso cria-nos problemas nesse mercado, porque não temos preços concorrenciais”, lamentou.

Neste primeiro semestre, a quebra terá sido “de 30 a 40%, não só nesses mercados internacionais, mas também no mercado nacional”, que “teve uma quebra muito acentuada”, acrescentou.