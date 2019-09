Numa nota publicada na sua página oficial, a autarquia refere que “a revisão em alta da perspetiva do rating do Porto é atribuída à consolidação orçamental estrutural e à trajetória de redução do rácio da dívida pública sobre o PIB [Produto Interno Bruto] daí decorrente”.

“A agência de notação financeira Fitch subiu o rating da cidade do Porto para BBB, o que significa um alto índice de confiança financeira na gestão municipal”, lê-se naquela informação.

Da avaliação das contas públicas do Porto, resulta ainda a melhoria da classificação do rating de “estável” para “positiva” e a “alteração da classificação das dívidas interna e externa de longo prazo do município para BBB”.

Quanto ao perfil de risco, a agência de notação, avalia o Porto como “Midrange”, refletindo, sublinha a autarquia, “uma avaliação mais intensa na sustentabilidade da despesa, ativos e passivos, e os baixos fatores de risco de liquidez”.

De acordo ainda com o município, “o crescimento expressivo do investimento, a estabilização do setor financeiro, o reequilíbrio das contas externas e os progressos alcançados na consolidação estrutural das contas públicas são algumas das razões para esta revisão da Fitch com avaliação positiva sobre o rating da cidade”.

Os ratings são, na prática, notas de crédito emitidas por agências de classificação de risco sobre a qualidade de crédito.

Obrigações a que foi atribuída a notação de crédito AAA, AA, A e BBB são consideradas obrigações “investment grade” ou “grau de investimento”, o que significa que estão relativamente salvaguardadas do risco de incumprimento.