De acordo com a mesma fonte, dos 386 presentes na sala, 377 votaram a favor dos novos estatutos propostos e nove contra, o que significa que quase 98% dos associados presentes na reunião magna votaram favoravelmente.

Ainda neste ponto da assembleia-geral, o ainda presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, propôs um voto de louvor à comissão que elaborou a revisão de estatutos, sendo que dos 368 associados presentes, o voto de louvor foi aprovado por 365 associados. Três votaram contra.

Esta assembleia-geral decorreu no Coliseu dos Recreios, cerca de duas semanas depois de Tomás Correia ter anunciado a sua saída da presidência da Associação Mutualista Montepio Geral, afirmando que a saída acontece com os objetivos do mandato “razoavelmente cumpridos” e que assim evita continuar “a ser cúmplice do modelo de governo” imposto pelo novo código mutualista.

No comunicado em que justificou a saída, Tomás Correia – que preside à mutualista desde 2008 — nunca referiu a avaliação da sua idoneidade que está a ser feita pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na sequência de uma multa que lhe foi aplicada pelo Banco de Portugal pelo período em que foi presidente do banco Montepio. A multa foi, entretanto, anulada pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão por considerar que foi violado o direito à defesa na fase administrativa, tendo o banco central recorrido.