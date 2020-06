O advogado confirmou à agência Lusa que o inquérito motivado pela participação da Associação Peço a Palavra sobre a forma como a TAP foi privatizada foi arquivado em dezembro de 2019, tendo sido feita uma reclamação para o diretor do DCIAP, Albano Pinto, que subscreveu o entendimento da magistrada Lígia Salbany, devendo a associação decidir, até final de junho, se apresenta nova reclamação junto de Albano Pinto.

Em declarações à Lusa, Ricardo Sá Fernandes esclareceu que, face ao está no processo, não tem dúvidas de que "não há indícios suficientes de atividade criminosa", acrescentando que o motivo não é esse, mas o facto de "o Ministério Público não ter feito todas as diligências para apurar a questão" ligada ao processo de privatização da TAP no Governo de Pedro Passos Coelho (2011-2015).

"A nossa divergência não tem a ver com a decisão de fundo (arquivamento), tem a ver com as diligências que deviam ter sido feitas e não foram durante quase cinco anos" de inquérito, acentuou o advogado.

Ricardo Sá Fernandes entende que o Ministério Público devia ter ouvido o ministro das Infraestruturas do Governo PS posterior à privatização da TAP (Pedro Marques) e que, embora o MP tenha ouvido o advogado Diogo Lacerda Machado (negociador da reconversão da TAP) não fez as "perguntas que devia ter feito".