Lagarde, que falava após uma reunião do Conselho de Governadores, afirmou que os dados disponíveis e as novas projeções macroeconómicas do BCE mostram que a pandemia terá um efeito mais prolongado do que era esperado na economia da zona euro.

O BCE antecipa um crescimento de 3,9% em 2021 (face aos 5% que previa em setembro), de 4,2% em 2022 (3,2% nas previsões anteriores) e de 2,1% em 2023.

Segundo as previsões do BCE, a inflação deve ficar em 0,2% este ano, progredindo até 1,4% em 2023, ainda longe do seu objetivo de uma inflação “próxima mas inferior a 2%”. A inflação deve avançar muito lentamente para 1% em 2021 e para 1,1% em 2022.