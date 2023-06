De acordo com o Banco de Portugal (BdP) a entidade BHF Créditos, com o site na web em https://www.bhfcreditos.com/, e utliza o endereço de correio eletrónico info@oddobhf.cc, “não está, na presente data, nem nunca esteve, habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira”.

O BdP alerta ainda para que “não seja confundida com qualquer outra denominação parecida".

E lembra que o consumidor, em caso de dúvida ou suspeita, consulte as listas de entidades autorizadas a prestar serviços de concessão de crédito e consultoria financeira no Portal do Cliente Bancário, disponível no site do Banco de Portugal na Internet.

“Têm chegado ao nosso conhecimento situações em que o nome de entidades autorizadas é indevidamente utilizado por terceiros em esquemas fraudulentos, pelo que, em caso de dúvida, o Banco de Portugal pode ser contactado através do e-mail info@bportugal.pt”, informa ainda a nota enviada hoje pela instituição.