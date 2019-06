No Boletim Económico de março, hoje divulgado, o banco central antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,7% este ano - depois da expansão de 2,1% em 2018 -, a mesma previsão que no boletim de março, mas reviu em baixa para 1,6% a estimativa para 2020, menos 0,1 pontos percentuais face à anterior projeção.

Para 2021, o BdP manteve a estimativa de 1,6%.

“A projeção para a evolução do PIB em 2020 foi revista ligeiramente em baixa, reflexo do enquadramento internacional”, lê-se no relatório hoje divulgado.

“O crescimento da economia portuguesa deverá ser, em média, um pouco superior ao do conjunto da área do euro, mantendo o processo muito gradual de convergência real. Ainda assim, em 2021, estima-se que o PIB per capita português se situe em cerca de 60% da média da área do euro, valor ligeiramente inferior ao do início da união monetária”, adianta o BdP.

A instituição liderada por Carlos Costa antecipa que o contributo da procura interna para o crescimento do PIB será superior ao das exportações, o que se traduzirá num saldo negativo da balança de bens e serviços, depois de um período de saldos positivos.

O BdP antecipa que o consumo privado cresça 2,6% este ano, ligeiramente abaixo dos 2,7% previstos em março, e depois de crescimentos em torno de 2,4% nos últimos anos.