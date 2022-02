Segundo o banco, a melhoria do resultado deve-se a aumentos da margem financeira e das comissões, à redução de custos e à menor constituição de imparidades e provisões, sobretudo para crédito.

No final de 2021, o banco tinha 3.478 funcionários, menos 243 face a 2020, a maior parte dos quais saíram no âmbito do programa de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo (que se iniciou já no último trimestre de 2020).

O Montepio divulgou hoje que teve lucros de 6,6 milhões de euros em 2021, que comparam com prejuízos de 80,7 milhões de euros em 2020.

Segundo a instituição detida pela Associação Mutualista Montepio Geral, se fossem excetuados os custos do programa de redução de pessoal o resultado líquido consolidado teria sido positivo em 21,8 milhões de euros.

O banco refere que "os custos não recorrentes relacionados com a implementação do plano de ajustamento do quadro de colaboradores" foram de 13,8 milhões de euros em 2021. Em 2020, tinham sido de 28,3 milhões de euros.

Quanto à rede comercial, no final de 2021, o Montepio tinha 254 balcões, menos 37 do que em 2020.