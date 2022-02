Depois de ter realizado o último inquérito aos empréstimos bancários, o BCE informou hoje que os bancos flexibilizaram os padrões de crédito ao consumo e outros empréstimos às famílias.

O BCE realizou o inquérito, que faz quatro vezes por ano para melhor compreender os empréstimos dos bancos, entre 13 de dezembro e 11 de janeiro em 152 bancos da zona euro.

Os padrões de crédito são orientações ou critérios internos dos bancos para a aprovação de empréstimos ou linhas de crédito.

Dois por cento dos bancos inquiridos afirmaram ter tornado mais rigorosas as condições para empréstimos a empresas no quarto trimestre (1% no terceiro trimestre) e mantido as condições para empréstimos a famílias para a compra de casa (2% apertou-as no terceiro trimestre).

Quatro por cento dos bancos da zona euro aliviaram as condições de crédito ao consumo no quarto trimestre (3% aliviaram no terceiro trimestre).

Os bancos tinham “uma visão globalmente benigna dos riscos de crédito das empresas, principalmente devido à sua avaliação positiva das perspetivas económicas e apesar da pandemia e do impacto atenuante dos estrangulamentos”, de acordo com o BCE.

Os bancos também se apercebem de um menor impacto dos riscos e mantêm a sua tolerância ao risco.

“No primeiro trimestre de 2022, os bancos esperam que os padrões de crédito das empresas se mantenham”, diz o BCE.

Os bancos, acrescenta, também indicaram “um aumento considerável na procura de empréstimos pelas empresas no quarto trimestre de 2021”, o maior aumento desde o primeiro semestre de 2020 e algo que “parece consistente com o recente aumento no crescimento do crédito a empresas da zona euro”.

Este aumento na procura de empréstimos é impulsionado pelas necessidades de capital de exploração a curto prazo, possivelmente devido a estrangulamentos na oferta, mas também pelo aumento significativo das necessidades de financiamento empresarial a longo prazo para investimento fixo.

Os bancos esperam que o aumento da procura de crédito empresarial continue no primeiro trimestre de 2022.

A procura também aumentou no quarto trimestre para o crédito à habitação e, em menor grau, para o crédito ao consumo, devido à confiança dos consumidores e às baixas taxas de juro.

No primeiro trimestre de 2022, os bancos esperam um aperto dos padrões de empréstimo para aquisição de habitação e um afrouxamento das condições para empréstimos ao consumo.

“Globalmente, os bancos esperam um aumento líquido contínuo da procura de empréstimos domésticos em todas as categorias”, de acordo com o BCE.