O Bankinter fechou um acordo com a empresa britânica Arrow Global Limited para vender por 66,4 milhões de euros uma carteira de créditos de cobrança duvidosa e vencidos do seu negócio em Portugal, anunciou hoje a instituição financeira.

A carteira corresponde a créditos morosos com garantia real e com garantia pessoal no valor de 134,7 milhões de euros e créditos incobráveis no montante de 227,5 milhões de euros, esclarece o banco em comunicado enviado à Comissão Nacional de Mercado de Valores espanhola (CNMV).

Uma vez concluída a venda, o rácio de morosidade do Bankinter em Portugal diminuirá em cerca de 250 pontos base e o do conjunto do grupo Bankinter em 23 pontos base.

O acordo foi alcançado, segundo o banco, depois de um processo competitivo entre investidores.

O grupo espanhol Bankinter está em Portugal desde 2016, quando comprou parte da atividade e a rede comercial do Barclays.

Tem, atualmente, 81 agências e cerca de 800 trabalhadores e uma quota de mercado de cerca de 1%.