“Neste momento apenas uma barragem, a o Alto Rabagão, tem essa limitação”, disse hoje o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, assinalando que a restrição à produção de energia está relacionada com o nível do caudal, pelo que “todas as barragens que ultrapassem esse limite podem produzir energia”.

A chuva que tem caído nestes últimos tempos fez com que o nível de água nas barragens seja hoje significativo, disse o ministro do Ambiente, indicando que a capacidade hídrica média está atualmente nos 65%.

Apesar deste efeito positivo da chuva na capacidade das barragens e consequentemente na produção de energia elétrica, através de fontes renováveis, Duarte Cordeiro lamentou os prejuízos e danos causados pelas fortes chuvas que assolaram o país nestes últimos dias.

Em fevereiro, o Governo decidiu aplicar medidas de restrição ao uso de seis barragens para produção de eletricidade e para rega agrícola, devido à seca em Portugal continental então registada, tendo depois elevado o número para 15 desde outubro.