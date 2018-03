“Os indicadores mensais recentes confirmam as tendências no consumo e no investimento, apontando para que a economia portuguesa crescerá em torno a 0,7% t/t [variação trimestral] no primeiro trimestre de 2018, permitindo manter as previsões de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] para o conjunto de 2018 e 2019 em 2,3% e 1,8%, respetivamente", lê-se no 'Observatório Económico Portugal' daquela instituição.

Segundo refere, “entre os principais fatores que apoiam estas previsões” destacam-se, a nível interno, “a redução da incerteza sobre a política económica e o aumento previsto no consumo público, depois da disciplina que o Governo teve nos últimos anos para cumprir os seus compromissos”.

“Além disso, o consumo privado manterá o seu dinamismo, embora moderando o seu ritmo de crescimento, após os fortes avanços observados nos trimestres precedentes”, e, “apesar da recuperação esperada das exportações, a procura externa continuará a reduzir o crescimento, devido ao impulso que a melhoria do investimento e do consumo privado gerarão nas importações”.

Já no âmbito externo, o banco espanhol aponta “o crescimento maior do que o esperado da UEM [União Económica e Monetária], associado a uma recuperação global cada vez mais sincronizada, que compensará a possível perda de competitividade que suporá um preço do petróleo algo mais elevado”.

Ainda referida como positiva é a expectativa “que o apoio da política monetária continue, dado que se prevê que a sua normalização seja efetuada gradualmente, garantindo um ambiente de baixas taxas de juro durante os próximos dois anos”.