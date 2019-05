No parecer a que a Lusa teve acesso e noticiado pelos jornais Observador e Expresso, o presidente do BCE, Mario Draghi, escreve que "a disposição relativa à designação do governador, de entre um dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal (BdP) durante o seu mandato não é compatível com o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC)".

Esta incompatibilidade é sustentada pelo BCE na medida em que, caso um governador seja nomeado quando já integre o Conselho de Administração do BdP, "é designado para as funções de governador apenas pelo período remanescente da duração inicial do seu mandato".

De acordo com o BCE, "a proposta de lei tem de ser alterada para garantir que a duração do mandato do governador não pode ser inferior a cinco anos, incluindo nos casos em que o governador seja designado de entre os membros do Conselho de Administração do BdP".

Já relativamente a conceitos que podem levar à exoneração do governador, o BCE entende que "são autónomos do direito da União [Europeia], cuja aplicação e interpretação não dependem de um contexto nacional, independentemente de tais conceitos também estarem incorporados na Lei Orgânica do BdP".

Para o BCE, há um conflito entre os dois contextos no caso em que "a designação de um governador depende de confirmação por um governo recém-designado", já que "a falta dessa confirmação produziria efeitos equivalentes à exoneração do governador com um fundamento diferente dos previstos" nos estatutos do SEBC.